Amazon покупает киностудию Metro Goldwyn Mayer

Сумма сделки - 8,45 миллиарда долларов

Американская компания Amazon сообщила у себя на официальном сайте о покупке киностудии Metro Goldwyn Mayer. Принципиальная договоренность по сделке уже достигнута, сумма - 8,45 миллиарда долларов.

Концепцию MGM Amazon менять не планирует, при этом покупатель получит право публиковать на своей платформе Prime Video фильмы производства MGM. В фильмотеку входит в том числе кинофраншиза об агенте 007 Джеймсе Бонде.

Amazon, крупнейший в мире онлайн-ретейлер, был основан Джеффом Безосом в 1994 году. MGM появилась на свет в 1924-м. На счету киностудии 205 "Оскаров", в том числе 15 за лучший фильм.

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