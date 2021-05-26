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Наблюдатели от России оценили ход выборов в Сирии

18:17
  • среда
  • 26 мая 2021

Президентские выборы в САР проходят свободно, заявил Дмитрий Саблин

Президентские выборы в Сирии проходят свободно и соответствуют всем международным стандартам. Об этом заявил глава нашей делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин, передает "ТВ Центр".

Перед участками для голосования наблюдаются большие очереди. Заполненные бюллетени сначала помещают в конверт и только потом бросают их в урны. С учётом трудной послевоенной обстановки, большого числа перемещённых лиц, гражданам разрешено голосовать в любом населённом пункте, где они сейчас находятся. На высший пост в стране претендуют три кандидата. Это действующий президент Башар Асад, бывший министр по связям с парламентом Абдалла Саллюм Абдалла, а также глава оппозиционного Сирийского демократического фронта Махмуд Ахмед Мураи. Представители радикальной оппозиции от участия в выборах отказались. Нет на участках и наблюдателей от США или Евросоюза. Вашингтон заранее заявил, что результаты этих выборов легитимными не признает.

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