МИД ответил на угрозы Британии в адрес "Северного потока - 2"

Ответ будет соразмерным и жестким
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие из Великобритании заявления о том, что ситуация с экстренно севшим в Минске лайнером компании Ryanair может стать поводом для санкций против проекта газопровода "Северный поток - 2".
"Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной", - приводит комментарий спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".
Захарова добавила, что нападки ставленников британского истеблишмента заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой.
Как напомнила представитель МИД, любые направленные против России недружественные действия получат жесткий соразмерный ответ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram