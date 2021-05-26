МИД ответил на угрозы Британии в адрес "Северного потока - 2"

Ответ будет соразмерным и жестким

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие из Великобритании заявления о том, что ситуация с экстренно севшим в Минске лайнером компании Ryanair может стать поводом для санкций против проекта газопровода "Северный поток - 2".

"Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной", - приводит комментарий спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Захарова добавила, что нападки ставленников британского истеблишмента заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой.

Как напомнила представитель МИД, любые направленные против России недружественные действия получат жесткий соразмерный ответ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram