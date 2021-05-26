Петр Толстой: Рядом с новым катком в Капотне планируются комфортные зоны парковки

Каток могут открыть уже этой зимой

Новый каток в районе Капотня могут открыть уже этой зимой. Об этом заявил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.

По его словам, в районе откроется не просто каток, а многофункциональный спортивный объект с разнообразной инфраструктурой и полноценной парковкой.

"Мы старались найти такое место, чтобы не пришлось вырубать деревья. Предварительно могу сказать, что к декабрю спорткомплекс должен заработать. Здесь будут каток, ледовая площадка, раздевалки и многое другое. Планируются и комфортные зоны для парковки – хоккеистов у нас в Капотне много", – отметил Толстой.

Концепцию проекта уже оценили жители Капотни. Летом каток и ледовая площадка превратятся в площадку для футбола и волейбола и настольного тенниса. Планируется построить раздевалки и помещение администрации.

Ранее каток в Капотне находился в 1-м квартале. Теперь там стартовая площадка дома в рамках программы реновации.

На днях Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину по поводу строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Выхино-Жулебино. В районе, где проживает больше 200 тысяч человек, сейчас всего два ФОКа.

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