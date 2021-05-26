"Бракоделов нужно включать в черный список": Евгений Попов проверил ход работ по благоустройству в ЗАО

Благоустройство улицы Семёнова-Тян-Шанского уже называют "скандальным долгостроем"

Тележурналист Евгений Попов по просьбе жителей района Проспект Вернадского проверил выполнение работ по благоустройству улицы Семёнова-Тян-Шанского. Ранее люди жаловались на качество и сроки ремонта.

Работы начались еще в 2020 году. Вскоре проект обернулся "скандальным долгостроем", как отметил Попов.

"Сначала завершению ремонта якобы мешал коронавирус, сейчас – неудовлетворительная работа поставщиков. На самом деле очевидно, что речь про неэффективность представителей самого подрядчика. Уже второй раз за последний месяц вместе с жителями осматриваем территорию. За это время практически ни одна из договоренностей, достигнутых на апрельской встрече, не выполнена", - заявил Попов.

В таких условиях, считает журналист, должен возникнуть вопрос о смене подрядной организации и включении "бракоделов" в черный список компаний, которые не допускаются до выполнения строительных работ в Москве.

"Куда мы только не обращались, чтобы стимулировать подрядчика ускорить работы и выполнить их с должным качеством. Я лично отправлял обращения, подтвержденные фотографиями непрофессиональной работы строительной организации, в профильный департамент и контролирующую организацию. В прошлом году подрядчика несколько раз штрафовали, но это не изменило его отношения. Надеемся, что сейчас при поддержке Евгения Попова ситуация получит большой общественный резонанс, и мы сможем решить проблему", - говорит Александр Сухоруков, глава муниципального округа "Проспект Вернадского".

В ходе осмотра подрядчик пообещал жителям и Евгению Попову устранить недоработки в течение двух недель. После истечения этого срока состоится еще один рейд. Горожане настроены решительно – вплоть до смены подрядной организации.

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