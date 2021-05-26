На Кутузовском проспекте автомобиль въехал в остановку

Пострадал один человек

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили о дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте - там легковой автомобиль въехал в остановку.

Уточняется, что первоначально машина столкнулась с другим авто, после этого ее вынесло на пешеходную часть, там она перевернулась.

"По предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в момент происшествия на остановке", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают работающие на месте сотрудники полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram