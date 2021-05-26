Путин: экономика России постепенно восстанавливается

Несмотря на очевидные последствия пандемии COVID-19

В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что как в российской, так и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности.

"В российской и глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, в этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе", - приводит слова главы государства РИА "Новости".

Президент подчеркнул, что необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей. Вместе с тем Путин заметил, что сегодня можно говорить о постепенном восстановлении российской экономики, преодолевающей последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Также глава государства заявил, что число работающих граждан в стране нужно увеличить еще на 700 тысяч, чтобы выйти на докризисный уровень занятости.

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