ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: экономика России постепенно восстанавливается

18:21
  • среда
  • 26 мая 2021

Несмотря на очевидные последствия пандемии COVID-19

В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что как в российской, так и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности.
Путин развенчал миф о милитаризации экономики России

"В российской и глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, в этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе", - приводит слова главы государства РИА "Новости".

Президент подчеркнул, что необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей. Вместе с тем Путин заметил, что сегодня можно говорить о постепенном восстановлении российской экономики, преодолевающей последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Также глава государства заявил, что число работающих граждан в стране нужно увеличить еще на 700 тысяч, чтобы выйти на докризисный уровень занятости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.