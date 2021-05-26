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Путин высказался о возможности введения обязательной вакцинации

18:30
  • среда
  • 26 мая 2021

Отечественные препараты доказали свою надежность

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя, передает ТАСС.
Медведев разъяснил свои слова об обязательной вакцинации

Как отметил глава государства, самый цивилизованный способ сформировать общий иммунитет - широкая вакцинация. Граждане, продолжил президент, должны сами осознать риски, заложенные в отказе от прививки.

По словам Путина, российские власти создали все условия для вакцинации от COVID-19. Отечественные препараты доказали свою надежность и безопасность.

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