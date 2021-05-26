Путин высказался о возможности введения обязательной вакцинации

Отечественные препараты доказали свою надежность

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, самый цивилизованный способ сформировать общий иммунитет - широкая вакцинация. Граждане, продолжил президент, должны сами осознать риски, заложенные в отказе от прививки.

По словам Путина, российские власти создали все условия для вакцинации от COVID-19. Отечественные препараты доказали свою надежность и безопасность.

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