Путин назвал приоритетную задачу для российских властей

Президент провел совещание по экономическим вопросам

Открывая в среду совещание по экономическим вопросам, президент России Владимир Путин заявил, что восстановление уровня доходов россиян является приоритетной задачей для властей.

"Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней", - приводит слова главы государства ТАСС.

Как добавил президент, чтобы выйти на докризисный уровень занятости, число работающих граждан нужно увеличить еще на 700 тысяч.

На пиковом значении, уточнил Путин, безработица в стране была в прошлом августе - 6,4%. Сейчас - 5,2%.

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