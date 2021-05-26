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Путин назвал приоритетную задачу для российских властей

18:42
  • среда
  • 26 мая 2021

Президент провел совещание по экономическим вопросам

Открывая в среду совещание по экономическим вопросам, президент России Владимир Путин заявил, что восстановление уровня доходов россиян является приоритетной задачей для властей.

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"Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней", - приводит слова главы государства ТАСС.

Как добавил президент, чтобы выйти на докризисный уровень занятости, число работающих граждан нужно увеличить еще на 700 тысяч.

На пиковом значении, уточнил Путин, безработица в стране была в прошлом августе - 6,4%. Сейчас - 5,2%.

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