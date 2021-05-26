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Светлана Разворотнева выступает за бесплатный проезд для детей до места учебы

19:00
  • среда
  • 26 мая 2021

Член ОП также предложила вернуть программу продленного дня в школы

Член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева предложила вернуть программу продленного дня в школы и ввести бесплатный проезд для учеников до места учебы, а также гарантировать всем московским детям ежегодный летний отдых за счет государства.

Не менее важно, считает Разворотнева, предоставить ребятам возможность развиваться в спортивных и творческих направлениях. Для этого необходимо обеспечить каждый район столицы современными спортивно-досуговыми комплексами и бассейнами, занятия в которых будут бесплатными.

"Компенсация средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, даст новые возможности для детей, семьи которых не имеют средств на дополнительную занятость подрастающего поколения. Особенно это актуально для семей с низкими доходами. Как известно, часто именно такие дети попадают в плохие компании, так как иных способов самовыражения не имеют", - заявила Разворотнева в ходе публичной акции "За цветущее будущее".

В мероприятии приняли участие активисты Южного административного округа. В знак солидарности с общественницей и заботы о подрастающем поколении участники акции высадили кусты сирени. Их цель – привлечь внимание к инициативе правозащитницы, направленной на поддержку семей с детьми.

По словам правозащитницы, высадка растений олицетворяет отношение общества к детям: сколько сил будет вложено в цветок или деревце, таким оно и вырастет.

"Нашим детям необходима поддержка государства. Раскрытие их потенциала, их будущие возможности не должны зависеть от кошелька родителей. Москва – особенный город, поэтому в его силах дать юным москвичам исключительный старт в надежное и счастливое будущее", - сказала она.

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