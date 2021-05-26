Сборная России одержала третью победу на ЧМ по хоккею

Со счетом 3:0 повержены датчане
На чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Риге, сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Дании. Коллективы выступают в группе А.
Заброшенными шайбами отличились Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Впервые на турнире за Россию сыграл защитник клуба НХЛ "Калгари Флэймз" Никита Нестеров.
Это третья победа для россиян на турнире. С девятью очками они занимают второе место в группе. 29 мая Россия встретится со Швейцарией.
Чемпионат мира завершится 6 июня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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