Сборная России одержала третью победу на ЧМ по хоккею

Со счетом 3:0 повержены датчане

На чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Риге, сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Дании. Коллективы выступают в группе А.

Заброшенными шайбами отличились Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Впервые на турнире за Россию сыграл защитник клуба НХЛ "Калгари Флэймз" Никита Нестеров.

Это третья победа для россиян на турнире. С девятью очками они занимают второе место в группе. 29 мая Россия встретится со Швейцарией.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

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