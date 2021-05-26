ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ОНФ обсудили проблемы дистанционного обучения

19:08
  • среда
  • 26 мая 2021

Только прямое общение с педагогом обеспечивает формирование полноценной личности, уверена Татьяна Буцкая

В Москве прошел круглый стол Общероссийского народного фронта по вопросам развития дистанционного обучения и охраны здоровья школьников.

По мнению участников круглого стола, дистанционное обучение расширяет доступ к новым знаниям, но только прямое общение с педагогом обеспечивает формирование полноценной личности. 

"Обучение - это не только передача определённого объема знаний, это еще серьезный воспитательный процесс. В стенах учебного заведения происходит формирование характера ребенка, развиваются творческие возможности, происходит его социализация", - пояснила эксперт ОНФ, лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.

По словам главного врача детской городской поликлиники № 7 Елены Кац, удаленное обучение и вынужденная изоляция в период пандемии могла отразиться на физическом и психологическом состоянии школьников. 

"Необходимо организовать регулярную проверку здоровья детей на базе поликлиник и "Центров здоровья" узкими специалистами. В каждой школе должны вести прием психологи и логопеды", - считает Кац.

Все предложения, прозвучавшие в ходе дискуссии, будут направлены в Министерство просвещения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Удаленное обучение для школьников
Удаленное обучение для школьников
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.