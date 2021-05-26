В ОНФ обсудили проблемы дистанционного обучения

Только прямое общение с педагогом обеспечивает формирование полноценной личности, уверена Татьяна Буцкая

В Москве прошел круглый стол Общероссийского народного фронта по вопросам развития дистанционного обучения и охраны здоровья школьников.

По мнению участников круглого стола, дистанционное обучение расширяет доступ к новым знаниям, но только прямое общение с педагогом обеспечивает формирование полноценной личности.

"Обучение - это не только передача определённого объема знаний, это еще серьезный воспитательный процесс. В стенах учебного заведения происходит формирование характера ребенка, развиваются творческие возможности, происходит его социализация", - пояснила эксперт ОНФ, лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.

По словам главного врача детской городской поликлиники № 7 Елены Кац, удаленное обучение и вынужденная изоляция в период пандемии могла отразиться на физическом и психологическом состоянии школьников.

"Необходимо организовать регулярную проверку здоровья детей на базе поликлиник и "Центров здоровья" узкими специалистами. В каждой школе должны вести прием психологи и логопеды", - считает Кац.

Все предложения, прозвучавшие в ходе дискуссии, будут направлены в Министерство просвещения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram