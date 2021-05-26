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Баженов предложил создать министерство по делам предпринимателей

19:07
  • среда
  • 26 мая 2021

Это поможет увеличить количество участников малого и среднего бизнеса, уверен журналист

Тележурналист Тимофей Баженов предложил усилить поддержку предпринимателей в России.

"Несмотря на введенный пакет мер поддержки, который включает в себя снижение налоговой нагрузки, примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. А каждый разрушенный бизнес – это потеря рабочих мест", – подчеркнул Баженов.

Тележурналист напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина был запущен национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В долгосрочной перспективе это увеличит вклад в ВВП России и составит 32,5% к 2024 году. Но для решения вопросов предпринимателей "здесь и сейчас" необходимо создать профильное министерство, заявил Баженов.

Создание в России профильного министерства поможет увеличить количество участников малого и среднего бизнеса и существенно облегчит им работу при создании и ведении собственного дела. Кроме того, данная инициатива поспособствует реализации национального проекта в сфере предпринимательства, уверен журналист.

Баженов также озвучил данные, согласно которым в апреле 2021 года уровень безработицы в России составил 5,2% – почти четыре миллиона человек. В столице ситуация улучшилась и этот показатель на конец апреля составил 0,71%.

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