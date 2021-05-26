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Названы сроки начала производства "Спутника V" в Южной Корее

19:12
  • среда
  • 26 мая 2021

Оно точно начнется до конца года

Председатель Национального собрания Южной Кореи Пак Пён Сок сообщил в интервью каналу "Вместе РФ", когда разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" начнут производить в его стране.
Словакия одобрила использование российской вакцины "Спутник V"

"В Корее был создан консорциум из семи предприятий, которые заключили договор с Российским фондом прямых инвестиций. В соответствии с этим, этой осенью начинается производство российской вакцины", - отметил Пак Пён Сок.

Эффективность "Спутника V" составляет 97,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

Власти страны отмечают, что вакцина полностью безопасна, так что гражданам следует позаботиться о себе и близких и сделать прививку.

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