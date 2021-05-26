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Мали закрывает границы и вводит комендантский час

19:43
  • среда
  • 26 мая 2021

Ранее в стране подали в отставку президент и премьер

Как сообщил в среду портал Seneweb, Мали закрывает сухопутные и воздушные границы, а также вводит комендантский час.
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Ранее в стране подали в отставку президент и премьер. Вице-президент Мали Ассими Гоита уже объявил, что управление страной на себя возьмет военный совет.

Прежде РИА "Новости" передавало со ссылкой на источник, что временный президент Ба Ндау был арестован военными. Его увезли на армейскую базу Кати.

Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года, вскоре после этого президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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