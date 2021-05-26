Facebook назвал Россию среди главных источников поддельных аккаунтов

Также в список "злоумышленников" попал Иран

Как сообщает в среду издание Hill, главными источниками поддельных учетных записей, вводящих пользователей в заблуждение, социальная сеть Facebook назвала Россию и Иран.

"Эти кампании пытались подорвать доверие в гражданские институты и бросить тень на публичные обсуждения с помощью цифровых инструментов", - сказано в докладе компании.

Уточняется, что из Ирана или России были примерно 150 сетей (страницы, группы, учетные записи), которые в итоге заблокировали за "скоординированное недостоверное поведение".

Как добавили в Facebook, там работают над улучшением возможностей по реагированию на дезинформацию, так что сейчас масштабные кампании "тяжелее и дороже вести".

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