88-летний народный артист России оценивает состояние своего здоровья как нормальное
Народный артист России, отец известного певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации.
"Я сейчас дома нахожусь, кто-то какую-то утку пустил", - заявил артист в беседе с РБК.
Бедрос Киркоров оценивает состояние своего здоровья как нормальное.
Ранее "Пятый канал" сообщил, что 88-летний Киркоров был доставлен в московскую клинику из-за сердечной недостаточности.
Бедрос Киркоров с 2012 года является народным артистом России. Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также орденом "За честь и достоинство".
Видео: Бедрос Киркоров в программе "Мой герой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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