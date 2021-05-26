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Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации

19:53
  • среда
  • 26 мая 2021

88-летний народный артист России оценивает состояние своего здоровья как нормальное

Народный артист России, отец известного певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации.

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"Я сейчас дома нахожусь, кто-то какую-то утку пустил", - заявил артист в беседе с РБК.

Бедрос Киркоров оценивает состояние своего здоровья как нормальное.

Ранее "Пятый канал" сообщил, что 88-летний Киркоров был доставлен в московскую клинику из-за сердечной недостаточности.

Бедрос Киркоров с 2012 года является народным артистом России. Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также орденом "За честь и достоинство".

Видео: Бедрос Киркоров в программе "Мой герой"

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