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В МИД указали на связь безопасности Европы и безопасности России

19:59
  • среда
  • 26 мая 2021

Соединенные Штаты целенаправленно игнорируют эту данность

Замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Антон Мазур заявил, что обеспечить безопасность Европы без безопасности России невозможно.
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"Любой диалог по военно-политическим вопросам и проблематике контроля над вооружениями может вестись только на основе равноправия и взаимного учета интересов и озабоченностей", - добавил Мазур (цитата по ТАСС), заметив также, что в данном вопросе улицы с односторонним движением не будет.

По словам дипломата, Соединенные Штаты целенаправленно разрушили сразу несколько важных международных договоренностей и продолжают курс на подрыв профильных многосторонних форумов.

Как отметил Мазур, чтобы вывести из кризиса контроль над вооружениями, необходимо терпеливо и конструктивно вести структурированный диалог.

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