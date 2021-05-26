В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами

Идут поиски пропавших без вести

Как сообщило в среду агентство Agence France-Presse, в Нигерии опрокинулось судно, на борту которого было 160 человек.

Уточняется, что по состоянию на текущий момент обнаружить удалось только 22 выживших, один человек найден мертвым.

Сейчас поиски людей продолжаются.

При этом в правоохранительных органах отмечают, что судно не имело права брать на борт более 80 пассажиров.

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