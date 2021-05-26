Как проходят выборы президента Сирии

Голосование продлили до полуночи

Из-за очень высокой явки на выборах президента Сирии голосование продлено на 5 часов. Такое решение принял избирком арабской республики. Завершится процесс в полночь. На высший пост претендуют три кандидата, в том числе действующий президент Башар Асад. Несмотря на тяжелейший период в истории страны и внешнее давление, уровень его поддержки остаётся очень высоким.

Похоже на встречу футбольных болельщиков перед матчем, но нет. Так громко темпераментные арабы ведут себя на выборах. Многие тайному голосованию предпочитают всеобщее внимание и открыто показывают, где поставили галочку.

- У нового президента будет много забот. Большинство сирийцев сейчас нуждается в помощи. Можно сказать, наступил мир, но экономическая ситуация очень тяжёлая. - Я вам так скажу: на этих выборах должна победить Сирия. А что касается кандидата... Посудите сами - Башар Асад 10 лет работает в условиях войны и огромного международного давления. И не допустил развала государства. Конечно, мы за него!

В бюллетенях - фотографии трёх кандидатов. Действующего президента Башара Асада, который считается фаворитом гонки, представителя демократической оппозиции Махмуда Ахмед Мерии и бывшего депутата от социалистической партии Абдаллаха Саллюм Абдаллаха. Девять лет назад благодаря обновлённой конституции стало возможным баллотироваться не только представителям правящей партии БААС. Изначально о президентских амбициях заявлял 51 человек. Но большинство из этих людей не смогли заручиться необходимым количеством голосов в парламенте. Современный выборный процесс с его множеством условий и подпунктов для Сирии в новинку, но республика быстро учится.

Историческая деталь - сирийская государственность насчитывает чуть более 70 лет. За это время в стране случилось 11 военных переворотов и затяжная гражданская война. О демократических процессах раньше здесь только слышали. Сегодня - активно следуют. И выборы - главный из них.

12 тысяч участков на территориях, подконтрольных официальному Дамаску. Голосуют более 90 процентов тех, кто имеет на это право. Для сравнения, на прошлых выборах в 2014 году, в разгар войны, удалось организовать волеизъявление лишь незначительной части граждан. Башар Асад с супругой проголосовали в городе Дума, который на протяжении нескольких лет оставался во власти боевиков, откуда из тяжелого калибра били по Дамаску. Один из иностранных журналистов спросил президента, как он относится к тому, что в европейских столицах и за океанам ещё до выборов отказались признавать сам факт их проведения.

"Выборы подтверждают, что сирийские граждане свободны. Общественная реакция была четким ответом на западную критику. Ваше мнение имеет нулевую ценность, а вы сами стоите в десять раз меньше", - заявил Асад.

Позиция Запада давно сформирована и вряд ли будет пересмотрена в ближайшее время, сходятся во мнении политологи.

"Для них самое главное, чтобы Асад ушёл как президент, чтобы поставить своего проамериканского, прозападного президента. Народ не хочет этого, потому что понимает, что страну разграбят и разделят между собой западные государства", - сказал политолог Андрей Кошкин.

В российском МИД выразили поддержку Сирии, отметив, что никто не в праве указывать суверенной светской республике. Голосование должно было завершиться в семь вечера, но его продлили до полуночи. Это позволяет выборное законодательство, если желающих очень много. Очереди в Дамаске, Алеппо, Латакии и других городах подтверждают, что прийти на избирательный участок - право, о котором сирийцы знают и активно им пользуются.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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