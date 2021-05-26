"Дружеская встреча по просьбе США": главное о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Саммит Россия-США будет носить характер восстановления отношений, уверен политолог Алексей Мухин

Не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, но и в то же время не умалять значения предстоящего диалога президентов России и США. Так сегодня в пресс-службе Кремля прокомментировали намеченную на 16 июня в Женеве встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Там отметили, что в ближайшие дни стороны обменяются контактами по линии дипведомств и администраций президентов для обсуждения остающихся вопросов. Один шаг навстречу Москве Вашингтон сделал накануне. Президент Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты не намерены больше налагать санкции на строительство "Северного потока-2".

Рассуждая и даже споря над вопросом, почему для первой встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена выбрана Швейцария, политологи, пожалуй, едины в одном. Это тихая европейская страна отлично подходит для того, чтобы лидерам двух стран посмотреть друг другу в глаза и пожать руки. Отношения между Россией и США сейчас наихудшие со времен распада Советского Союза. И даже вспоминается, что именно в Женеве в 1985 году прошёл саммит с участием Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, посвященный гонке ядерных вооружений. По данным Кремля, на предстоящей встрече обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблемы стратегической стабильности и актуальные международные вопросы, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. В Белом доме, в свою очередь отметили: США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией.

"Ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Я предложил бы не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам этой встречи. Но всё-таки исходить из того, что в конкретном прикладном плане это очень важное событие", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эта встреча будет носить характер восстановления отношений. Не предполагается подписание стратегических документов. Не предполагается решение стратегических или даже тактических вопросов. Это фактически дружеская встреча по просьбе американской стороны", - сказал Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации.

И это на фоне заявления Джо Байдена, что США больше не будут вводить санкции из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

"Ну, во-первых, потому что он уже почти достроен. Да и я не особо могу решать за Германию: что им делать, а что нет. Я изначально был против "Северного потока-2", но к тому времени, как я вступил в должность, его уже почти достроили. Поэтому дальнейшее введение санкций будет контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с европейским регионом", - заявил президент США Джо Байден.

Официальный представитель Белого дома анонсирует дебаты вокруг Белоруссии и Украины. В Киеве, кстати, настоятельно требовали от Вашингтона одуматься в отношении "Северного потока-2". Сегодня в украинском МИД заявили - будут бороться против газопровода до конца. Ведь если его введут в эксплуатацию - транзит газа через Украину прекратится. Страна потеряет миллиарды долларов. Придётся покупать топливо в Европе и ещё платить за транспортировку.

"Собака лает, караван идёт. Поток будет достроен. Он будет загружен. Это в интересах европейской экономики. Российская сторона выполняла и выполняет свои обязательства", - прокомментировал Мухин.

В Москве к предстоящей встрече относятся более сдержанно. Как было сказано выше - больших надежд в плане принятия решений не возлагают. Хотя, по факту, тоже есть, что обсудить. Например, соблюдение Договора о сокращении наступательного вооружения. Это один из вопросов стратегической стабильности.

"У российской стороны имеется конкретные и обоснованные претензии. Это связано не с модернизацией комплекса, а с предпринятым Вашингтоном переоборудованием ряда средств СНВ. Оно было проведено так, что не позволяет нам удостовериться в том, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Перед встречей с Владимиром Путиным Джо Байден планирует сначала провести встречу с союзниками по НАТО и "Большой семёрке". Возможно, повестка дня встречи лидеров России и США ещё изменится, но состоится она точно - 16 июня.

Дмитрий Гусев. Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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