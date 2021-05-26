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Байден рассказал об изучении США происхождения COVID-19

20:35
  • среда
  • 26 мая 2021

Одна из версий - "происшествие в лаборатории"

Белый дом в среду распространил заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором говорится, что американское разведсообщество пока точно не определило, откуда взялся коронавирус.
ВОЗ отказалась от одной из версий происхождения коронавируса

Спецслужбы США, сообщил Байден, изучали две основные версии: "происшествие в лаборатории" и контакт человека с инфицированным животным.

В Штатах пришли к выводу, что не готовы пока давать однозначную оценку ввиду отсутствия достаточного количества информации.

Байден дал поручение "удвоить усилия" в работе по этой теме. Новый отчет должен быть представлен через три месяца, передает ТАСС.

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