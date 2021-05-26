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Собянин вручил премии "Прорыв года" московским предпринимателям

20:50
  • среда
  • 26 мая 2021

Награждение приурочено ко Дню российского предпринимательства

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду вручил представителям столичного бизнес-сообщества ежегодные предпринимательские премии "Прорыв года".

Награждение приурочено ко Дню российского предпринимательства. Мероприятие прошло в Государственном кремлевском дворце.

"Мы с вами пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы - Москва, и предпринимателям досталось. Я думаю, если не больше всего, то круто досталось. И я очень рад, что вы сегодня здесь в зале, что вы улыбаетесь, что у вас хорошее настроение. С праздником вас", - сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Он отметил, что московское бизнес-сообщество действительно совершило прорыв в 2020 году и справедливо удостоено премии "Прорыв года".

"Москва живет, работает, и количество предприятий, малых предприятий в городе при этом не стало меньше. Понятно, к сожалению, не все предприятия выжили, не все чувствуют себя после таких серьезных ударов прекрасно, но, тем не менее, в основе своей московский бизнес выжил и двигается вперед во многом благодаря вам, вашей энергии, вашим усилиям, вашему мужеству. Спасибо вам огромное за это", - сказал Собянин.

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