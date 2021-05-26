Глава МИД Украины предъявил претензии НАТО

Киев устал ждать, когда его возьмут в альянс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недоумение тем, что НАТО не смог подобрать формат для участия Украины в саммите альянса, запланированном на 14 июня.

"Когда нам, Украине, иногда ставят в упрек, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений альянса, которые 13 лет пылятся", - добавил глава МИД Украины (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что Киев не хочет, чтобы его "кормили обещаниями". По словам Кулебы, "настало время откровенно говорить и с украинским обществом", которое сейчас ждет паса от альянса.

Как при этом заметил министр, для предоставления Украине Плана действий по подготовке к членству недостаточно одного лишь желания Киева.

Ранее Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В апреле 2021-го Владимир Зеленский заявил, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС.

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