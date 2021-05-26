Жертвами стрельбы в Калифорнии стали восемь человек

На месте ЧП также нашли взрывные устройства

Согласно показаниям источников газеты LA Times, в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, на сортировочной станции произошла стрельба. Погибли по меньшей мере восемь человек.

Уточняется, что полиция нашла на месте ЧП взрывные устройства. Подозреваемый, говорят собеседники газеты, открыл огонь на встрече профсоюза железнодорожной компании VTA. Перед этим он поджег свой дом.

Сам стрелявший также среди погибших. Таким образом, всего скончались девять человек.

В Белом доме отказались от конкретики, сообщив лишь, что в курсе ситуации и окажут помощь семья жертв.

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