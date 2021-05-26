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Жертвами стрельбы в Калифорнии стали восемь человек

21:38
  • среда
  • 26 мая 2021

На месте ЧП также нашли взрывные устройства

Согласно показаниям источников газеты LA Times, в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, на сортировочной станции произошла стрельба. Погибли по меньшей мере восемь человек.
На акции памяти Джорджа Флойда в США началась стрельба

Уточняется, что полиция нашла на месте ЧП взрывные устройства. Подозреваемый, говорят собеседники газеты, открыл огонь на встрече профсоюза железнодорожной компании VTA. Перед этим он поджег свой дом.

Сам стрелявший также среди погибших. Таким образом, всего скончались девять человек.

В Белом доме отказались от конкретики, сообщив лишь, что в курсе ситуации и окажут помощь семья жертв.

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