Регулятор ЕС изучает смерть женщины после вакцинации препаратом J&J

Будут проведены дополнительные исследования

Европейское агентство лекарственных средств, сообщает в среду информационное агентство Reuters, изучает случай смерти гражданки Бельгии после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Johnson & Johnson.

Фирму уже попросили провести дополнительные исследования вакцины, чтобы выяснить, есть ли связь между прививкой и тромбозом.

В среду Бельгия приостановила применение вакцины J&J для людей до 41 года.

ЕМА одобрило данный препарат 11 марта. В апреле образование тромбов включили в список его редких побочных эффектов.

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