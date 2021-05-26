Регулятор ЕС изучает смерть женщины после вакцинации препаратом J&J

Будут проведены дополнительные исследования
Европейское агентство лекарственных средств, сообщает в среду информационное агентство Reuters, изучает случай смерти гражданки Бельгии после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Johnson & Johnson.
Фирму уже попросили провести дополнительные исследования вакцины, чтобы выяснить, есть ли связь между прививкой и тромбозом.
В среду Бельгия приостановила применение вакцины J&J для людей до 41 года.
ЕМА одобрило данный препарат 11 марта. В апреле образование тромбов включили в список его редких побочных эффектов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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