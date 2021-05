В шотландском природном парке родились три амурских тигренка

Администрация Хайлендского природного парка Королевского зоологического общества Шотландии сообщила о появлении там на свет трех детенышей амурского тигра.

Отцом стал родившийся в Московском зоопарке 10 лет назад тигр Боцман. Мать - амурская тигрица Доминика.

Отца к тигрятам пока не пускают, он будет постепенно привыкать к детям. В течение ближайших недель смотрители осмотрят и взвесят животных, а также определят их пол.

"Популяция амурский тигров в дикой природе составляет около 500 особей, так что наши прелестные тигрята представляют собой важный вклад в будущее вида", - отметила представительница парка.

Once the cubs are old enough for visitors, one lucky winner and their loved ones could have the chance to feed our tiger family!



Enter our prize draw before 31 May to WIN the keys to the park + help raise funds for Scotland’s Wildlife Discovery Centre ➡️https://t.co/GIWHLrz7y7 https://t.co/0ngmrkzOaw pic.twitter.com/AQpyMNV84y