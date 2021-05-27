"Россия химичит с погодой": британцы обеспокоились жарой в Арктике

30-градусная жара в Заполярье встревожила британские СМИ

Арктическая жара в России – еще не слышали о таком? А в Лондоне уже знают. Британские журналисты разнюхали. Невероятная 30-градусная жара в сибирском Заполярье встревожила синоптиков, газета Daily Express сообщила читателям, что на прошлой неделе в ненецком селе Нижняя Пеша зафиксирована температура плюс 30 градусов. Жители Лондона едва ли знают о существовании села Нижняя Пеша, может быть, там всегда плюс 30? Нет, тонким слоем по этой статье размазан жирный намек – не все чисто у этих русских.

Жара за полярным кругом – рекордная. Нашего Романа Вильфанда цитируют из Гидромета, мол, перемена климата приводит к изменчивости погоды. Но англичане с их привычным хайли-лайкли понимают: ни с того ни с сего в Нижней Пеше плюс 30 не будет.

Прямо никто не скажет, что русские какой-то вентиль открутили и устроили у себя субтропики. Но! Волна тепла в Заполярье совпала со встречей Арктического совета на уровне министров иностранных дел в Рейкьявике. О чем тут говорить? Понятное дело, если не Петров с Бошировым наследили, то явно температуру задрали по указке Кремля. Подготовленная ко всяким сюрпризам со стороны русских британская аудитория живо откликнулась комментариями:

"Россия химичит с погодой точно так же, как США со своим HAARP на Аляске. Перемена климата происходит из-за того, что правительства пытаются контролировать погоду, а винят во всем нас, чтобы мы не догадались".

Точнее и не скажешь! Американская система, о которой пишет прозорливый британский комментатор, это проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Существует в рамках развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Нужны ли тут разъяснения или доказательства злого умысла? Количество пострадавших от этого проекта, который называют климатическим оружием США, подсчитать невозможно. Людей даже шапочки из фольги не спасают. Русские на своих северных территориях вообще творят, что хотят. Видео помните, как медведи с танковой маркировкой на борту по русскому заполярью разгуливают? Какая уж тут мирная Арктика, это может и не медведь вовсе, и не Т-34, а какая-нибудь новейшая "Армата" в белой шкуре.

Если в ненецком селе Нижняя Пеша опять плюс 30, сразу открывайте газету Daily Express, и вчитывайтесь, что там Россия опять придумывает, прикрываясь переменой климата. Читатели в Лондоне точно знают – в действительности все не так, как на самом деле.

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