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"Серьезное изменение позиции США": чего ждать от встречи Путина и Байдена

09:03
  • четверг
  • 27 мая 2021

Американская администрация откажется от давления?

Чего стоит ожидать от личной беседы лидеров России и США? Какие темы войдут в повестку переговоров? И о чем говорит изменение позиции американской администрации по вопросу о строительстве "Северного потока - 2"?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События 25-й час" ответил политолог Дмитрий Орлов.

"То, что американская администрация перейдет от давления к вынужденному дистанцированию, это был неизбежный сценарий. Я думаю, что это не неадекватные декларации, которые будут потом изменены. Это серьезное изменение позиции администрации США", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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