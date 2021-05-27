"Серьезное изменение позиции США": чего ждать от встречи Путина и Байдена

Американская администрация откажется от давления?

Чего стоит ожидать от личной беседы лидеров России и США? Какие темы войдут в повестку переговоров? И о чем говорит изменение позиции американской администрации по вопросу о строительстве "Северного потока - 2"?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События 25-й час" ответил политолог Дмитрий Орлов.

"То, что американская администрация перейдет от давления к вынужденному дистанцированию, это был неизбежный сценарий. Я думаю, что это не неадекватные декларации, которые будут потом изменены. Это серьезное изменение позиции администрации США", - заявил он.

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