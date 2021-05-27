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Самолет с россиянами из сектора Газа прилетел в Москву

08:40
  • четверг
  • 27 мая 2021

Борт МЧС эвакуировал более 60 человек

Этим утром в Москву из Каира прилетел борт МЧС с российскими гражданами, эвакуированными из сектора Газа. В самолете 64 человека - в основном, женщины и дети, сообщает "ТВ Центр".
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа

В международный аэропорт египетской столицы они прибыли в среду вечером. Наших соотечественников вывозят на родину в соответствии с распоряжением президента.

Резкое обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В результате ракетных обстрелов погибли 12 израильтян, 50 получили ранения, в анклаве жертв намного больше - 243, пострадали 1900 человек. С 21 мая действует перемирие, заключенное при посредничестве Египта.

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