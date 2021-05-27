Байден призвал остановить эпидемию вооруженного насилия в стране

Так американский лидер отреагировал на стрельбу в Калифорнии
Восемь человек погибли и несколько пострадали в результате стрельбы в Калифорнии. ЧП произошло в депо железнодорожной компании города Сан-Хосе, передает "ТВ Центр".
Огонь открыл один из работников. Его личность уже установлена - это 57-летний Сэм Кэссиди. По информации полиции, он покончил с собой. Мотивы преступления сейчас выясняются.
Ранее поступила информация о минировании здания. Все сотрудники были эвакуированы. Расследованием дела занимается ФБР. Американский президент призвал Конгресс принять немедленные меры по ограничению оборота оружия и остановить эпидемию насилия в стране.
Джо Байден распорядился в память о жертвах расстрела приспустить государственные флаги на Белом доме и других учреждениях, а также диппредставительствах США за рубежом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram