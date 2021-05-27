В Крыму взорвали 8 тонн боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Уничтожено около 40 бомб

Севастопольские пиротехники МЧС уничтожили 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Бомбы были обнаружены в районе Керченской крепости в Севастополе группой Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", передает "ТВ Центр".

Разминирование этого объекта ведется с 2016 года. Для очистки территории сотрудники используют в том числе и робототехнические комплексы. Из уничтоженных предметов самой крупной оказалось фугасная авиационная бомба весом в одну тонну. Масса же всех опасных находок составила более 8 тонн.

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