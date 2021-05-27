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В Конго жителей эвакуируют из-за проснувшегося вулкана

09:18
  • четверг
  • 27 мая 2021

Есть риск нового извержения

Власти Демократической республики Конго начали экстренно эвакуировать населения из-за угрозы нового извержения вулкана Ньирагонго. Свои дома вынуждены покинуть жители десяти районов города Гома, сообщает "ТВ Центр".

После предыдущего извержения и серии землетрясений погибли более 30 человек, еще 40 считаются без вести пропавшими. Пять дней назад потоки лавы уничтожили сотни зданий и километры дорог. Без крова остались около 20 тысяч человек.

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