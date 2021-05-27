Погранслужба выдворила британский эсминец из акватории Крыма

Поддержку оказали флот и авиация

Британский эсминец, пересекший российскую границу в районе Крыма, выпроводили в нейтральные воды. Корабль королевских ВМС D35 Dragon предупреждали о недопустимости захода в территориальные воды России, однако капитан сослался на плохую связь. Показывать ему дорогу пришлось погранслужбе ФСБ, ВМФ и ВКС, сообщил замдиректора Федеральной службы безопасности, руководитель Пограничной службы России Владимир Кулишов.

Инцидент на море произошел 13 октября 2020 года, однако раньше о нем не сообщалось. Только замминистра обороны Александр Фомин в декабре прошлого года рассказал в интервью "Российской газете" о том, что британский корабль проходил через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.

"На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", — цитирует Кулишова РИА Новости.

Глава Погранслужбы подчеркнул: российские пограничники пристально отслеживают недружественную деятельность западных партнеров у российских границ. Они готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море.

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