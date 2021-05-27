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Минтруд готов рассмотреть предложения о четырехдневке

08:51
  • четверг
  • 27 мая 2021

Ведомство рассматривает все поступающие инициативы

Все поступающие в Минтруд инициативы рассматриваются в обязательном порядке, это относится и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, заявил глава ведомства Антон Котяков.

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"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - подчеркнул министр.

При этом комментировать инициативу Котяков не стал. Он отметил, что готовность рассмотреть предложение не означает, что в министерстве "потенциально согласны" с идеей перейти на "четырехдневку", передает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению трудового времени было бы разумным, но делать это нужно без вреда для экономики.

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