Минтруд готов рассмотреть предложения о четырехдневке

Ведомство рассматривает все поступающие инициативы

Все поступающие в Минтруд инициативы рассматриваются в обязательном порядке, это относится и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - подчеркнул министр.

При этом комментировать инициативу Котяков не стал. Он отметил, что готовность рассмотреть предложение не означает, что в министерстве "потенциально согласны" с идеей перейти на "четырехдневку", передает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению трудового времени было бы разумным, но делать это нужно без вреда для экономики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram