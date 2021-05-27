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Раскрыт симптом рака, проявляющийся во время еды

08:57
  • четверг
  • 27 мая 2021

Он указывает на рак пищевода

Врач Александр Мясников рассказал, что один из симптомов рака пищевода можно заметить во время еды. Насторожиться следует в том случае, если становится сложно глотать.
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По словам специалиста, речь идет о дисфагии - ощущении, когда что-то мешает глотать. Признаком рака в таком случае может оказаться быстрое прогрессирование данного нарушения. Спустя какое-то время пациент может заметить, что у него появились сложности с проглатыванием жидкости.

"Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак", - отметил Мясников.

Он рекомендовал при появлении данного симптома обратиться за консультацией к врачу и определить, что стало причиной проблем с глотанием. Специалист добавил, что дисфагия может быть не только симптомом онкологии, но и психосоматического расстройства, передает "Россия1".

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