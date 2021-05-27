Юрист перечислил профессии, для которых вакцинация обязательна

Без прививки представителям этих профессий работать не смогут

Согласно российскому законодательству, вакцинация от коронавирусной инфекции не может быть обязательной, однако есть ряд профессий, представителям которых необходимо сделать прививку при наличии соответствующего постановления главного санитарного врача региона.

Врачи, учителя, соцработники и представители некоторых других профессий обязаны вакцинироваться, если главный санитарный врач региона дал такое распоряжение.

"Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия. В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарем прививок. В данной ситуации она становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в Национальный календарь прививок", - заявил медицинский юрист Иван Печерей.

Он отметил, что медики, педагоги и соцработники в праве отказаться от вакцинации, однако в таком случае они не смогут продолжать работать, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram