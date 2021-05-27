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Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

09:07
  • четверг
  • 27 мая 2021

Тепло никуда не уйдет

Жителям столицы 27 мая не стоит забывать про зонты. Синоптики обещают грозу, кратковременные дожди и летнее тепло.
Москвичей предупредили о дождях с грозами

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона... В Москве облачно с прояснениями… утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", — говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

В столице температура воздуха повысится до плюс 22-24, в Подмосковье - до плюс 20-25. Как отмечают синоптики, такие показатели характерны для лета. Атмосферное давление понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду, при грозе порывистый.

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