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Собянин представил новую концепцию московских библиотек

09:32
  • четверг
  • 27 мая 2021

Библиотеки переживают второе рождение

Сергей Собянин на своем персональном сайте представил новую концепцию столичных библиотек. Он напомнил, что 27 мая в России отмечается День библиотек. Мэр поздравил столичных библиотекарей с профессиональным праздником.

По словам Собянина, в столице сегодня работает 1,6 тысячи библиотек, в том числе такие всемирно известные книгохранилища, как Российская государственная библиотека и Библиотека иностранной литературы.

"Библиотеки есть в каждом вузе и школе Москвы. Однако ближе всех к москвичам находится городская сеть - 440 библиотек, в большинстве своем расположенных в жилых районах. Очень часто - на первых этажах домов. Общий книжный фонд городских библиотек составляет 17,2 млн изданий", - написал Собянин.

Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождения, их концепция меняется. На месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами и минимумом возможностей для читателей открываются привлекательные для москвичей всех возрастов городские гостиные. Все библиотеки имеют бесплатный Wi-Fi. Изменился и график работы, теперь они работают до позднего вечера.

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