Психолог рассказал, кому чаще всего звонят мошенники

Злоумышленники обращают внимание на две категории людей

Чаще всего мошенники выбирают своих жертв из двух категорий людей: "скупердяев" и "хозяев жизни". Как определить, относится ли человек к одной из этих групп, рассказал психолог Дмитрий Синарев.

По его словам, "хозяева жизни" стремятся всячески выставить напоказ собственную финансовую состоятельность. "Автомобили, одежда известных брендов, ювелирные украшения, часы, обувь, магазины, места отдыха, большие расходы — всё должно соответствовать определённому образу удачливости, оборотистости и пронырливости", - отметил психолог.

Таким людям злоумышленники предлагают вложиться в сомнительные фонды, просят пожертвований и используют другие подобные схемы.

Что касается "скупердяев", то к ним подход абсолютно иной. Им рассказывают о способах получить большую выгоду при минимальных затратах. А чтобы стимулировать интерес, заявляют, что возможность быстро разжиться благами скоро закончится. Среди предложений могут быть, к примеру, распродажи, конфискат или ликвидация склада, передает агентство "Прайм".

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