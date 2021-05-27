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Психолог рассказал, кому чаще всего звонят мошенники

10:02
  • четверг
  • 27 мая 2021

Злоумышленники обращают внимание на две категории людей

Чаще всего мошенники выбирают своих жертв из двух категорий людей: "скупердяев" и "хозяев жизни". Как определить, относится ли человек к одной из этих групп, рассказал психолог Дмитрий Синарев.
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По его словам, "хозяева жизни" стремятся всячески выставить напоказ собственную финансовую состоятельность. "Автомобили, одежда известных брендов, ювелирные украшения, часы, обувь, магазины, места отдыха, большие расходы — всё должно соответствовать определённому образу удачливости, оборотистости и пронырливости", - отметил психолог.

Таким людям злоумышленники предлагают вложиться в сомнительные фонды, просят пожертвований и используют другие подобные схемы.

Что касается "скупердяев", то к ним подход абсолютно иной. Им рассказывают о способах получить большую выгоду при минимальных затратах. А чтобы стимулировать интерес, заявляют, что возможность быстро разжиться благами скоро закончится. Среди предложений могут быть, к примеру, распродажи, конфискат или ликвидация склада, передает агентство "Прайм".

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