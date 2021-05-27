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Погранслужба зафиксировала активность украинских дронов у границ России

09:39
  • четверг
  • 27 мая 2021

Парк беспилотников Киев пополняет с помощью западных партнеров

Число полетов украинских дронов вблизи российских границ в последнее время резко возросло. Кроме того, Киев изучает опыт боевого применения беспилотников, чтобы использовать его в Донбассе, заявил замдиректора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
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"Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров Государственная пограничная служба Украины постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности", - цитирует Кулишова РИА Новости.

Замдиректора ФСБ отметил также, что Киев активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Украина намерена задействовать дроны в зоне конфликта на юго-востоке страны.

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