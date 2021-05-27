"Мы не выжили бы": вывезенные из Газы россияне рассказали о пережитом

В Москву прибыл первый борт

Этим утром в Москву из Каира прибыл самолёт МЧС с российскими гражданами, эвакуированными из Сектора Газа. На борту 64 человека, в основном женщины и дети. После резкого обострения палестино-израильского конфликта обеспечить нашим соотечественникам возвращение на родину распорядился президент России.

Позади сутки утомительной дороги. По трапу россияне спускаются заметно уставшими. Самых маленьких детей приходится нести на руках. Но как только ступают на землю, эмоции пересиливают. Ужасы войны остались позади. Над головой не разрываются снаряды. Бежать в укрытие не нужно.

"Очень страшно было! Может быть, даже если это всё и продолжалось, мы не выжили бы! Слава богу, нас вывезли из Сектора Газа, потому что там было очень сложно! Очень много было разрушений! Просто надо немножко отдохнуть морально! Восстановить наши жизненные силы", - говорит Екатерина Мухаммад.

На вопрос, а как сейчас там, просто показывают фотографии. На снимках - лишь руины на месте домов. Обстановка сейчас, в отличие от того, что было на прошлой неделе, конечно, нормализовалась, однако на последствия авиаударов слишком больно смотреть.

На борту МЧС находятся 64 человека. Почти половина из них - это дети. Собирались впопыхах. Взяли только самое необходимое.

Возвращаться в зону боевых действий не хочется. К бомбёжкам, как это ни парадоксально, почти привыкли (регион весьма нестабильный), но в этот раз было особенно страшно. С 10 мая, когда с новой силой обострился палестино-израильский конфликт, в Газе отменили школьные занятия. Жителей предупредили: выходить из дома лишний раз, даже за хлебом, опасно. Никогда не знаешь, куда угодит очередной снаряд. Когда о таких ужасах рассказывают дети, становится жутко. Лияла Сиам в свои 15 лет уже пережила 4 войны.

"Я хотела к бабушке идти! К бабушке и дедушке, чтобы их тоже видеть! И чтобы спастись из Газа! Потому что там очень страшно!" - говорит девочка.

Засыпая под гул снарядов, поняли: нужно бежать. Распоряжение о вывозе наших соотечественников из зоны конфликта на прошлой неделе подписал Владимир Путин. Всем, кто хотел уехать, нужно было лишь подать необходимые документы. Эвакуацией россиян занимались в российском МИД и МЧС.

"Это дело нелегкое, конечно. Потому что у нас Сектор Газа - он же контролируется и Израилем, выезд через Египет. Поэтому, сами понимаете, три страны нужно задействовать, не считая Россию. Облегчение, что нас не бросили! И благодарность, конечно! Огромная благодарность нашему президенту и всем кто участвовал! Всем! И нашему консульскому отделу! Всё так хорошо организовали! Оперативно!" – говорит Екатерина Сиам.

Полёт прошёл в штатном режиме. Всю дорогу из Каира вместе с нашими соотечественниками бок о бок провели квалифицированные врачи и психологи, готовые по любому поводу прийти на помощь.

"По компетенции Министерства внутренних дел все наши граждане сейчас проходят анкетирование, для того чтобы им была оказана помощь по месту жительства, по документированию паспортами гражданина Российской Федерации", - говорит начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Валентина Казакова.

Улыбки тех, кто вернулся, немного меркнут, когда разговор заходит о друзьях, которые вынуждены были задержаться в Газе. Оставшиеся россияне, которые в силу разных причин не смогли уехать, сейчас сидят буквально на чемоданах, ожидая второй волны эвакуации. Вопрос о дополнительных вывозных рейсах уже прорабатывается. В Россию вернуться все, кто хочет спастись от ужасов войны.

Александра Сергомасова, Валерия Рождественская, Константин Степанов-Молодов, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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