Путин рассказал, как создавался центр имени Димы Рогачева

Клинике исполняется 10 лет

В четверг в Москве открылся конгресс "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века. От науки к практике." К российским и зарубежным участникам обратился Владимир Путин. Мероприятие проходит в Центре имени Дмитрия Рогачёва и приурочено к 10-летию основания клиники, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, за последние 4 года объём оказания высокотехнологичной помощи детям с онкологией увеличился более чем на 30 процентов. Возросло и количество уникальных операций по трансплантации костного мозга. Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов маленьких пациентов, и этот показатель продолжает расти. Таким высоким результатам способствовала, в том числе, работа центра.

"Для меня это и личная история, потому что встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачёвым, жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила и немедленное решение о создании клиники для детей больных раком. Да, мы в России понимали, что центр с современными технологиями крайне нужен. Но та встреча и с командой потрясающе неравнодушных врачей, и с их пациентом Димой намного ускорила этот процесс. Центр совместно с нашими немецкими и другими зарубежными партнёрами был построен, оснащен всем необходимым и для лечения, и для научных исследований. И по праву назван именем ребёнка, который мечтал о такой клинике. Важно, что клиника продолжает активно развиваться. Так, благодаря созданной здесь системе реабилитации восстановление после лечения ежегодно проходят более двух с половиной тысяч детей. Отмечу, что специалисты центра оказывают помощь коллегам во всех регионах России, консультируют при сложных случаях, на системной основе внедряют в российских клиниках самые передовые методики лечения, разрабатывают перспективные технологии, которые позволяют не только эффективно лечить болезнь, но и выявлять своевременно, предотвращать риски её развития", - отметил Путин.

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