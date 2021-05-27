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На севере России запускают поезд вакцинации от COVID-19

11:56
  • четверг
  • 27 мая 2021

В России продолжается масштабная прививочная кампания

Количество пунктов иммунизации растёт во всех регионах. Так, уже летом в Архангельской области начнёт курсировать специальный медицинский поезд. Обезопасить от коронавируса теперь можно даже домашних животных. Тем временем во Франции объявили новые ограничения. А немецкие учёные выяснили причины возникновения тромбов после вакцинации препаратом "АстраЗенека".
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Мобильные пункты вакцинации становятся все популярней. В городе Котовске Тамбовской области желающих привиться именно там оказалось очень много.

С 1 июня в Архангельской области планируют запустить целый поезд вакцинации. Привиться смогут люди, живущие на станциях по онежскому направлению. Врачи будут работать в специально организованном вагоне.

​Прививать от Ковид-19 начинают и домашних животных. Россельхознадзор доставил первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков" в государственные и частные клиники регионов.

Сенсационное заявление в четверг сделали немецкие ученые из университета Гёте во Франкфурте. Они выяснили механизм возникновения тромбоза после вакцин "АстраЗенека" и "Джонсон и Джонсон". Оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки эс-белка в организм. Но иногда он попадает не в цитозольную жидкость клетки, а в ядро, и как раз это вызывает мутации и приводит к образованию тромбов. Ученые также подчеркнули, что это происходит в одном случае из 100 тысяч.

​Франция, которая по-прежнему в пятерке неблагоприятных стран по распространению ковида, вводит новые ограничения. На этот раз под санкции попали граждане Великобритании. Непростая ситуация и в Австралии. Там власти объявили локдаун в штате Виктория.

Из-за эпидемии ковида в Таиланде опустели зоопарки. Чтобы лемуры и сурикаты не грустили, студенты-волонтеры играют им на музыкальных инструментах.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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