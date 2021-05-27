Air France отменила рейс в Москву в обход Белоруссии

Рейс должен был состояться еще вчера, но его перенесли

Авиакомпания AirFrance отменила рейс из Парижа в Москву. Самолет должен был вылететь накануне, но его перенесли. Об отмене рейса сообщает "Интерфакс" со ссылкой на табло прилета "Шереметьево".

Сложности возникли после того, как страны ЕС закрыли авиапути через воздушное пространство Белоруссии. В результате борт был вынужден согласовывать новый маршрут.

Накануне французские власти развернули в небе над страной пассажирский самолёт белорусской авиакомпании. Рейс направлялся в Барселону и имел разрешение на полёт. Однако диспетчеры закрыли для него воздушное пространство по личному распоряжению премьер-министра Жана Кастекса.

В четверг главы внешнеполитических ведомств ЕС обсудят в Португалии новые санкции в отношении Минска.

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