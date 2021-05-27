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Пылевая буря, ураган и резкое похолодание: сюрпризы погоды в России

12:09
  • четверг
  • 27 мая 2021

По Амуру движется очередная волна паводка

Аномальная жара в России сменилась резким похолоданием. Ливни, ураганный ветер и температуры на несколько градусов ниже нормы фиксируют сразу в нескольких регионах страны - от Санкт-Петербурга до Хабаровска. На Дальнем Востоке уже подтоплены островные территории. И вода в реках продолжает подниматься.
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По дому передвигаться можно только вброд, затоплены мебель, техника и одежда. Во время проливного дождя в Ханты-Мансийске выпала месячная норма осадков, и в городе начался потоп. Ливневки не справились с нагрузкой, в воде оказались целые улицы, больше всего пострадал частный сектор. А дороги превратились в каналы - машины в воде по окна.

Дождливые рекорды фиксируют и в Санкт-Петербурге - май в северной столице стал самым влажным за всю историю инструментальных наблюдений - а это больше 140 лет. Осадки уже почти в 3,5 раза превысили норму, и продолжают идти. Сегодня по прогнозу снова кратковременные дожди.

А по Амуру движется очередная волна паводка. У Хабаровска за сутки вода поднялась на шесть сантиметров и сегодня утром достигла отметки в 377 сантиметров при критических 450. По прогнозу гидрологов, до опасного уровня река поднимется в начале июня, и первыми это почувствуют дачники, поэтому на островах уже организованы дежурства спасателей.

За ситуацией следят и с воздуха - подтоплений пока нет, но к некоторым участкам добраться можно уже только вброд. А в соседней Амурской области уже размыло дороги в 14 районах и введен режим ЧС.

В Омске наблюдали довольно опасное явление - город накрыла пылевая буря. Из-за столбов пыли высотой в десятки метров на улицах стало темно, резко упала видимость. Закончилось все так же внезапно, как и началось, во время урагана упали деревья, но никто не пострадал. Но на этом сюрпризы не заканчиваются - на Сибирь и центральную часть страны надвигается холодный фронт. В ближайшие сутки в Поволжье, на юге Урала и Сибири ожидаются ночные заморозки.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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