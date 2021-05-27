В Москве обсудили, как наладить диалог бизнеса и власти

Встреча прошла в рамках дискуссионного клуба "Мосэксперт"

Как наладить диалог бизнеса и власти обсудили на встрече открытого дискуссионного клуба "Мосэксперт". Столичные предприниматели смогли задать волнующие вопросы представителям контрольно-надзорных органов, передает "ТВ Центр".

Говорили о нюансах контрактной системы и организации городских закупок. Москва - один из крупнейших заказчиков в стране. Ежегодно столица проводит более полумиллиона тендеров. Предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере станут итогом работы дискуссионного клуба.

"Понятно, что предпринимательскому сообществу хочется, чтобы все было проще, быстрее, эффективнее. И задача этой площадки, этого дискуссионного клуба - обсуждать наиболее проблемные вопросы, находить пути решения", - рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

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