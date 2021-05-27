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В Москве наградили победителей проекта "Многонациональная Победа"

12:16
  • четверг
  • 27 мая 2021

Конкурс проходил в нескольких форматах

Победителей проекта "Многонациональная Победа" наградили в Москве. Участие в конкурсе приняли 15 тысяч человек из 47 регионов нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

Он проходил сразу в нескольких форматах. В социальных сетях провели фотомарафон. Россияне публиковали снимки времен Великой Отечественной, на которых запечатлены их родные. Также в рамках проекта провели конкурс авторских рассказов - о помощи, которую представители разных национальностей оказывали друг другу на войне. Лучшие истории опубликуют в сборнике.

"Будет 80 рассказов, которые войдут в семейный альманах. Жюри состояло из героев СССР и РФ, поэтому был подход очень серьёзный, и я думаю, что, когда вы ознакомитесь с рассказами, которые были опубликованы в альманахе, вы поймете, что это действительно очень интересные и запоминающиеся истории", - рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

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