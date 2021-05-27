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НОВОСТИ

В Херсонесе публике впервые представили уникальные археологические находки

12:22
  • четверг
  • 27 мая 2021

В экспозиции - более 700 артефактов

Назад в прошлое. Погрузиться в атмосферу древнего Крыма теперь могут жители и гости полуострова. В Херсонесе открылась масштабная выставка "Беспокойные соседи". В экспозиции представлены более 700 артефактов. Это самые ранние из находок, когда-либо сделанных на территории полуострова.
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От поздней бронзы до раннего Средневековья. Предметы культа, ритуальные сосуды, статуэтки, украшения, детали одежды, оружие – за три сезона археологи обнаружили на месте поселения Кара-Тау более семи сотен предметов. Ученые исследовали святилище, некрополь, сельскохозяйственные террасы и цитадель. Артефакты впервые выставлены на всеобщее обозрение.

"Самые яркие находки – это две статуэтки, которые вылеплены из необожжённой глины. Изображают в такой схематической манере человеческие фигурки с головой, и они имеют следы раскраски. Такие вещи известны были в позднескифской культуре Крыма, но они не такие выразительные. И главное, что они самые ранние из известных находок", - рассказал директор музея-заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев.

Это вторая экспозиция в цикле выставок "Беспокойные соседи Херсонеса". Находки принадлежат варварскому населению Крыма античного и римского периода. Тавры, кельты, сарматы и другие народы. Ученые называют их поздними скифами и противопоставляют жителям греческих полисов.

А еще здесь наглядно можно понять, за что скифов называли варварами и почему они наводили ужас на соседние поселения. В одной из витрин останки жертвы. На черепе – следы снятия скальпа. Еще один череп со следами трепанации – таким методом лечили от головной боли.

Боспорские, римские, понтийские монеты – скифы хоть и были агрессивным, воинственным народом, но все же им приходилось вести активную торговлю с двумя крупными экономическими центрами полуострова – это Херсонес и Пантикапей. А вместе с торговлей скифы перенимали и культурные ценности двух античных цивилизаций.

В элементах украшений – образы из античной мифологии. На изысканных пряжках – покровитель виноделов и актеров Дионис и греческая богиня Луны Селена. А вот в деталях конского снаряжения – звериные мотивы, это уже особый стиль варваров. Утонченные фибулы, бусы, кольца, браслеты, осколки парфюмерной стеклянной посуды – словно витрины дорогих магазинов. И далеко не всегда ценности доставались скифам в результате набегов.

Выставка продлится до конца августа. А уже в следующем сезоне в заповеднике планируют более глубокое погружение в историю Крыма – посетителей познакомят с одним из древнейших народов полуострова - загадочными таврами.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
Выставка археологических находок в Крыму
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