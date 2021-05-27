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Ереван подтвердил информацию о попавших в плен к ВС Азербайджана солдатах

09:59
  • четверг
  • 27 мая 2021

Военные занимались инженерными работами

Минобороны Армении подтвердило информацию о взятии в плен ВС Азербайджана шестерых армянских солдат. По версии Еревана, военнослужащих захватили во время проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области.
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"Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Принимаются необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих", - сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что шестеро армянских военнослужащих пытались перейти границу двух стран. При этом, по версии Баку, близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, передает ТАСС.

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